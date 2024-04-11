«Эти кишки пора менять». Неизвестные расстреляли трубопровод в Байкальске

Кстати, это не первая громкая история, связанная с системой ЖКХ Байкальска. В феврале этого года ситуацией с коммунальными системами в городе заинтересовались сразу два федеральных телеканала. В сюжетах говорилось о том, что более 15 лет назад большую часть инженерных сетей передали в частные руки. Цитируют и главу города Василия Темгеневского, который утверждает, что износ сетей в настоящее время местами составляет 80, а где-то и все 100 процентов.