«Эти кишки пора менять». Неизвестные расстреляли трубопровод в Байкальске

Но что стало причиной коммунальной аварии: плохое состояние труб или вмешательство третьих лиц? Подробности в материале irk.aif.ru.
Трубы как мишень
Известно, что без горячего водоснабжения остались 4 тысячи человек. На месте прорыва работают 5 человек и 1 единица техники. На время ремонта отключали отопление и горячую воду в 61 доме и 6 соцобъектах.
«Сегодня утром было обнаружено повреждение на теплосети Байкальска в микрорайонах Южный и Красный ключ, — рассказал мэр города Василий Темгеневский. — В ближайшие два часа горячую воду подадут в данные микрорайоны. Прошу жителей не беспокоиться: ремонтные работы выполнены с хорошим качеством».
Как оказалось, причина коммунальной аварии отнюдь не банальная: стрельба по трубам из огнестрельного оружия. На это указывает и характерная форма дыр в трубах — маленькие, как раз размером с пулевое отверстие. По словам очевидцев, неизвестные выстрелили из карабина шесть раз и скрылись.
«На месте работает следственно-оперативная группа, полицейские нашли гильзы, — сообщили в пресс-службе регионального правительства. — Выясняются все обстоятельства происшествия, продолжается розыск тех, кто стрелял по трубам и лишил 4 тысячи человек отопления».
Ситуацию прокомментировал и глава региона Игорь Кобзев.
«Нештатная ситуация произошла в Байкальске: неизвестные, вероятно из хулиганских побуждений, расстреляли трубопровод, из-за чего произошёл прорыв теплоцентрали, — говорит он. — В настоящее время ремонтные работы завершены, идёт запуск системы».
Систему нужно менять?
В соцсетях на ситуацию с прорывом трубы в Байкальске отреагировали по-разному. Кто-то называют это «диверсией», кто-то акцентирует внимание на общем состоянии сетей, которое сложно назвать идеальным.
«Эти кишки пора срезать давным-давно, и менять на новые: опоры железные погнулись, всё ржавое, — пишет Константин К. — Пока на кого-нибудь эта гнилая “конструкция” не рухнет, не заменят, видать. Зачем доводить до такого?».
«Когда-нибудь это должно было случиться — и что же теперь будут делать? Наверное, ставить заплатки», — отмечает Варвара В.
«Этим трубам столько лет! Думаете, они вечные?», — подмечает Галина С.
Кстати, это не первая громкая история, связанная с системой ЖКХ Байкальска. В феврале этого года ситуацией с коммунальными системами в городе заинтересовались сразу два федеральных телеканала. В сюжетах говорилось о том, что более 15 лет назад большую часть инженерных сетей передали в частные руки. Цитируют и главу города Василия Темгеневского, который утверждает, что износ сетей в настоящее время местами составляет 80, а где-то и все 100 процентов.
Сейчас городские власти выражают готовность привести сети ЖКХ в порядок — правда, сначала их нужно вернуть в муниципальную собственность. Попытки сделатьэто через Арбитражный суд Иркутской области конкретного результата пока не дали.
Между тем, ещё в 2017 году тогдашний полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло говорил о необходимости проверить законность передачи коммунальных сетей в Байкальске частному собственнику.