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В Новосибирске неизвестный мужчина с ножом порезал колёса нескольких авто

Инцидент засняли случайные свидетели.

Источник: Соцсети

В Новосибирске неизвестный мужчина с ножом порезал колёса нескольких авто. Сообщение об этом было опубликовано в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Происшествие случилось утром 11 апреля в Калининском районе по адресу улица Мясниковой Дом 30. Неизвестный мужчина с огромным ножом ходил по двору и протыкал шины припаркованным рядом с ломом автомобилям.

Инцидент засняли случайные свидетели, и проследили, как мужчина, разделавшись с колёсами добежал до остановки и уехал на автобусе.

Сообщается, что на данный момент мужчина находится в розыске.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске дворник потерял сознание на улице и умер.