В Новосибирске неизвестный мужчина с ножом порезал колёса нескольких авто. Сообщение об этом было опубликовано в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
Происшествие случилось утром 11 апреля в Калининском районе по адресу улица Мясниковой Дом 30. Неизвестный мужчина с огромным ножом ходил по двору и протыкал шины припаркованным рядом с ломом автомобилям.
Инцидент засняли случайные свидетели, и проследили, как мужчина, разделавшись с колёсами добежал до остановки и уехал на автобусе.
Сообщается, что на данный момент мужчина находится в розыске.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске дворник потерял сознание на улице и умер.