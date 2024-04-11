Воронежский автомеханик попал в аварию на машине клиента

Борисоглебские полицейские получили сообщение об аварии с участием Toyota и «ВАЗ-2107». Последняя машина и спровоцировала ДТП. Стражи правопорядка выяснили, что автомобиль принадлежит местному жителю 48 лет. Однако владелец «ВАЗ-2107» ничего не знал об аварии. В ходе расследования выяснилось, что в тот день машина находилась у 23-летнего механика. Юноша должен был отремонтировать кузов легковушки. Механика нашли и опросили. Он рассказал, что хотел проверить, как работает авто после ремонта, но случайно попал ДТП.