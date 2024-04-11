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В Иркутской области вынесли приговор истязавшим сокамерника заключенным

Подсудимым назначили наказание на сроки от 6 до 9 лет.

Источник: IrkutskMedia.ru

Суд вынес приговор в отношении шести осужденных, которые во время отбывания наказания в колонии ИК-6 ГУФСИН России по Иркутской области применяли насилие и наносили травмы осужденному Б. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Свердловского районного суда Иркутска.

Суд назначил подсудимым наказание на сроки от 6 до 9 лет лишения с отбыванием наказания в исправительных колониях с ограничением свободы на срок от 1,5 года до 1 года 9 месяцев.

Напомним, что ранее заключенный покончил с собой в СИЗО-1 Иркутска. Днем 4 февраля в следственном изоляторе № 1 города Иркутска обнаружили тело 35-летнего мужчины. Осужденный содержался в камере один. Прибывшая «скорая» констатировала смерть мужчины.