В Адыгее и Краснодарском крае ночью произошло землетрясение

«На территории республики Адыгея и Краснодарского края зафиксировано сейсмособытие (землетрясение) магнитудой 3,5−4 балла. Эпицентр находился на границе города Майкопа с Белореченским районом на глубине 10 километров», — говорится в сообщении.
Отмечается, что погибших и пострадавших нет. Объекты инфраструктуры функционируют в штатном режиме.
При этом, по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло в 15 километрах к северо-западу от Майкопа в Республике Адыгея. Подземные толчки магнитудой 4,3 были зафиксированы в 01:31 мск.