В Адыгее и Краснодарском крае ночью произошло землетрясение

КРАСНОДАР, 11 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой до 4 баллов произошло в ночь на четверг на территории Адыгеи и в Краснодарском крае, очаг залегал на глубине 10 километров, пострадавших и повреждений нет, сообщили в четверг в республиканском комитете по делам ГО и ЧС.