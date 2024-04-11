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В Адыгее и Краснодарском крае ночью произошло землетрясение

КРАСНОДАР, 11 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой до 4 баллов произошло в ночь на четверг на территории Адыгеи и в Краснодарском крае, очаг залегал на глубине 10 километров, пострадавших и повреждений нет, сообщили в четверг в республиканском комитете по делам ГО и ЧС.

Источник: © РИА Новости

«На территории республики Адыгея и Краснодарского края зафиксировано сейсмособытие (землетрясение) магнитудой 3,5−4 балла. Эпицентр находился на границе города Майкопа с Белореченским районом на глубине 10 километров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет. Объекты инфраструктуры функционируют в штатном режиме.

При этом, по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло в 15 километрах к северо-западу от Майкопа в Республике Адыгея. Подземные толчки магнитудой 4,3 были зафиксированы в 01:31 мск.