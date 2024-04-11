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В Самаре вновь отменили рейсы на грузовой переправе до Рождествено

Ряд паромов по маршруту Октябрьский спуск — Рождествено отменили по техническим причинам.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре в четверг, 11 апреля, вновь внесли корректировки в движение паромов по маршруту Октябрьский спуск- Рождествено. Об этом сообщила пресс-служба Самарского речного пассажирского предприятия.

— По техническим причинам на грузовой паромной переправе 11 апреля 2024 года отменяются рейс с Рождествено в 11:00 и с Октябрьского спуска в 13:00. О начале работы переправы будет сообщено дополнительно, — говорится в сообщении.

Актуальная информация о работе маршрута размещена на сайте предприятия. Ее также можно получить по телефонам: 8−917−011−42−21 и 8−846−222−93−37. Напомним, из-за густого тумана, который окутал областную столицу и Волгу, 10 апреля были сначала перенесены, а затем и вовсе отменены последние рейсы.