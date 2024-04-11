В Самаре вновь отменили рейсы на грузовой переправе до Рождествено

Актуальная информация о работе маршрута размещена на сайте предприятия. Ее также можно получить по телефонам: 8−917−011−42−21 и 8−846−222−93−37. Напомним, из-за густого тумана, который окутал областную столицу и Волгу, 10 апреля были сначала перенесены, а затем и вовсе отменены последние рейсы.