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В Крыму трое детей сбежали из дома из-за сожителя матери

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости Крым. В Крыму трое детей вынуждены были сбежать из дома из-за сожителя их матери. Местонахождение старшего из них неизвестно. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказали в ведомстве, в Следком обратился отец мальчиков, который сообщил, что сожитель его бывшей супруги с 2017 года систематически совершал противоправные действия в отношении детей, двое из которых до настоящего времени являются несовершеннолетними.

«В 2021 году они были вынуждены сбежать из дома. В настоящее время двое младших детей проживают с заявителем, местонахождение старшего — неизвестно», — уточнили в СК.

По данному факту расследовалось уголовное дело, сейчас решается вопрос об утверждении обвинительного заключения.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о результатах расследования уголовного дела, а также по другим озвученным в обращении доводам.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — подчеркивается в сообщении.

СК