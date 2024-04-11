В Крыму трое детей сбежали из дома из-за сожителя матери

Как рассказали в ведомстве, в Следком обратился отец мальчиков, который сообщил, что сожитель его бывшей супруги с 2017 года систематически совершал противоправные действия в отношении детей, двое из которых до настоящего времени являются несовершеннолетними.
«В 2021 году они были вынуждены сбежать из дома. В настоящее время двое младших детей проживают с заявителем, местонахождение старшего — неизвестно», — уточнили в СК.
По данному факту расследовалось уголовное дело, сейчас решается вопрос об утверждении обвинительного заключения.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о результатах расследования уголовного дела, а также по другим озвученным в обращении доводам.
«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — подчеркивается в сообщении.