В Бодайбо суд вынес приговор двум жителям Иркутска за кражу золота на 43 млн рублей

Бодайбинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Иркутска. Их признали виновными в краже более 9,6 кг драгоценного металла на сумму свыше 36 млн рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.