В Бодайбо суд вынес приговор двум жителям Иркутска за кражу золота на 43 млн рублей

Бодайбинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Иркутска. Их признали виновными в краже более 9,6 кг драгоценного металла на сумму свыше 36 млн рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
Суд установил, что с апреля по сентябрь 2021 года бывший 33-летний руководитель одного из структурных подразделений золотодобывающего предприятия, имевший постоянный доступ к самородному золоту, воровал драгоценные металлы из золотоприемной кассы участка добычи.
Мужчина привлек к делу двух подчиненных сотрудников. Похищенное золото соучастники складировали в тайниках в лесном массиве.
Кроме этого, в период с мая по сентябрь 2021 года лидер группы самостоятельно похитил более 1,6 кг природного золота на общую сумму свыше 7 млн рублей, которое хранил в производственной кладовой предприятия.
Преступная деятельность раскрыта и расследована УФСБ России по Иркутской области.
С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил организатора преступной группы к 7 годам лишения свободы, его соучастника — к 5 годам с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Уголовное дело в отношении третьего участника организованной группы выделено в отдельное производство и находится на рассмотрении в Бодайбинском городском суде.