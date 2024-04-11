Бывшего замначальника красноярского МВД будут судить за взятку

В Красноярске будут судить бывшего замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю. Об этом рассказали в Следственном комитете.

По данным следствия, в сентябре 2018 года обвиняемый, будучи замначальника оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД, зная о возможной преступной деятельности 28-летнего красноярца, с помощью вымогательства и угроз задержанием получил от него 300 тысяч рублей в виде взятки.