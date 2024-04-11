Бывшего замначальника красноярского МВД будут судить за взятку

В Красноярске будут судить бывшего замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю. Об этом рассказали в Следственном комитете.
Высокопоставленного экс-полицейского обвиняют в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст 290 УК РФ).
По данным следствия, в сентябре 2018 года обвиняемый, будучи замначальника оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД, зная о возможной преступной деятельности 28-летнего красноярца, с помощью вымогательства и угроз задержанием получил от него 300 тысяч рублей в виде взятки.
Деньги предназначались за непроведение оперативно-розыскных и иных проверочных мероприятий в отношении 28-летнего мужчины.
Уголовное дело было возбуждено на основании материалов УФСБ по Красноярскому краю. На данный момент материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось о том, что на рассмотрение в суд направили уголовное дело в отношении депутата Заксобрания Красноярского края Александра Глискова.