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В Челябинске водитель Opel сбил велосипедиста на «зебре»

Утром в четверг, 11 апреля, в челябинском микрорайоне Тополиная аллея водитель Opel сбил велосипедиста на пешеходном переходе. Пострадавшего на скорой увезли в больницу. Момент ДТП зафиксировала камера уличного наблюдения.

Источник: ГИБДД Челябинска

Авария произошла в половину девятого утра около дома № 161 на улице Братьев Кашириных..

— 59-летний водитель Opel, совершил наезд на велосипедиста, — рассказали городской Госавтоинспекции. — Пострадавший велосипедист бригадой скорой помощи доставлен в медицинское учреждение.

Обстоятельства и причины случившегося сейчас выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Тремя днями ранее в Металлургическом районе Челябинска молодой водитель Skoda Octavia сбил 41-летнего мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте.