В Челябинске водитель Opel сбил велосипедиста на «зебре»

Утром в четверг, 11 апреля, в челябинском микрорайоне Тополиная аллея водитель Opel сбил велосипедиста на пешеходном переходе. Пострадавшего на скорой увезли в больницу. Момент ДТП зафиксировала камера уличного наблюдения.