В Челябинске водитель Opel сбил велосипедиста на «зебре»

Авария произошла в половину девятого утра около дома № 161 на улице Братьев Кашириных..
— 59-летний водитель Opel, совершил наезд на велосипедиста, — рассказали городской Госавтоинспекции. — Пострадавший велосипедист бригадой скорой помощи доставлен в медицинское учреждение.
Обстоятельства и причины случившегося сейчас выясняют сотрудники Госавтоинспекции.
Тремя днями ранее в Металлургическом районе Челябинска молодой водитель Skoda Octavia сбил 41-летнего мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте.