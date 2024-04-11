В Казани признаны пригодными для укрытия населения более 2,5 тыс. подвалов

Он отметил, что 82% жителей города в случае ЧС будут укрываться в заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства (подвалы зданий, паркинги), 17% населения будут укрываться в имеющихся защитных сооружениях гражданской обороны (убежищах, укрытиях), еще 1% жителей на станциях казанского метрополитена.