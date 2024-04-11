В Уфе инспектора ДПС поймали на взятке

В марте 2024 года полицейский остановил автомобиль, в котором у пассажира в ходе личного досмотра был обнаружен сверток бумаги с неустановленным веществом. Он предложил передать взятку в размере 78 тысяч рублей за неприменение мер по задержанию и доставлению в отдел полиции для проверки мужчины на причастность к совершению преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.