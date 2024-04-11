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В Уфе инспектора ДПС поймали на взятке

В Уфе в суд направлено уголовное дело о получении взятки инспектором ДПС. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

В марте 2024 года полицейский остановил автомобиль, в котором у пассажира в ходе личного досмотра был обнаружен сверток бумаги с неустановленным веществом. Он предложил передать взятку в размере 78 тысяч рублей за неприменение мер по задержанию и доставлению в отдел полиции для проверки мужчины на причастность к совершению преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Попытка дачи взятки была пресечена сотрудниками службы собственной безопасности МВД по РБ при передаче денег.

Обвиняемый признал вину в совершении преступления, в настоящее время отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.