Пострадавшим от паводка в Карагандинской области начали выплачивать компенсацию

«60 семей уже получили единовременную материальную помощь от государства в размере 100 МРП (369 200 тенге), также им возмещен погибший скот. Акимат района начал выплачивать компенсацию за испорченное имущество и средства на ремонт жилья. Аккредитованная организация провела техобследование домов. Непригодными для жилья признаны шесть. Пяти семьям в ближайшие дни купят другие дома и одной — построят новый».