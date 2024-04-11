Пострадавшим от паводка в Карагандинской области начали выплачивать компенсацию

В Карагандинской области от паводка больше всего пострадали жители четырех сел Шетского района.
«60 семей уже получили единовременную материальную помощь от государства в размере 100 МРП (369 200 тенге), также им возмещен погибший скот. Акимат района начал выплачивать компенсацию за испорченное имущество и средства на ремонт жилья. Аккредитованная организация провела техобследование домов. Непригодными для жилья признаны шесть. Пяти семьям в ближайшие дни купят другие дома и одной — построят новый».
Как отметили в акимате, по поручению Президента страны в регионе оказывается всесторонняя поддержка пострадавшим от паводка и оперативно возмещается ущерб.
«В Шетском районе побывал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, он встретился с жителями подтопленных домов и провел заседание оперативного штаба. Одновременно с ликвидацией ЧС в Шетском районе началось восстановление инфраструктуры. Первым делом приступили к ремонту внутренних дорог, где произошли переливы».
С учетом уроков нынешнего паводка глава региона поручил сделать план инженерных работ и приступить к его реализации в летний период. Управление природных ресурсов и регулирования природопользования перепроверит техническое состояние всех плотин и гидросооружений.
Жителям Шетского района оказали гуманитарную помощь: продукты питания, одежду, постельные принадлежности. В пострадавшие села ее отправили предприниматели, представители АНК, общественные фонды, волонтеры и неравнодушные жители Карагандинской области.
10 апреля стало известно, что в Костанайской области крупные населенные пункты и города не ушли под воду. Из 492 населенных пунктов за весь период паводком затронуты всего 10 населенных пунктов.