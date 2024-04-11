При попытке высадиться на Тендровскую косу уничтожен десант ВСУ

«ФСБ РФ совместно с Министерством обороны РФ пресечена спланированная спецслужбами Великобритании высадка на Тендровскую косу Херсонской области диверсионных групп спецназа ВСУ. Проведенная операция стала результатом реализации полученной ФСБ России упреждающей информации о замыслах сил специальных операций ВС Украины и их британских кураторов», — говорится в релизе.
«В ходе боестолкновения десант ВСУ был уничтожен, а гражданин Украины, старший солдат 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Горин Евгений Борисович, 18.05.1985 года рождения, взят в плен», — говорится в релизе.
Подчеркивается, что деятельность данного центра сил специальных операций ВСУ курируется подразделением Специальной лодочной службы королевской морской пехоты Великобритании (Special Boat Service, SBS), что «свидетельствует о непосредственной вовлеченности Великобритании в конфликт».
«Так, военнопленный предоставил подробные сведения о прохождении диверсионной подготовки на базе “5 RIFLES” бронетанкового пехотного батальона, входящего в состав 20-ой бригады 3-й “железной” дивизии — единственной, находящейся в постоянной боевой готовности в Великобритании (Булфорд Кемп, Уилтшир)», — добавляется в сообщении.
«В ходе работы по противодействию диверсионно-разведывательной деятельности спецслужб иностранных государств получены свидетельства военнослужащего украинского спецподразделения Горина Е. Б., непосредственного участника событий, о прямой вовлеченности британских спецподразделений (SBS) в разработку акций, направленных против безопасности России, а также подготовку на территории Великобритании непосредственных исполнителей», — говорится в сообщении.