На Кубани пассажирский поезд сбил насмерть 73-летнего мужчину. Все произошло 11 апреля на железнодорожном перегоне «Деревянковская-Каневская».
Машинист пассажирского поезда сообщением «Симферополь-Москва» заметил на путях человека. Он применил экстренное торможение и начал сигналить. Однако пенсионер, который находился вблизи поезда, не среагировал.
Мужчина скончался на месте происшествия. Им оказался 73-летний житель Каневского района.
«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Тимашевского линейного отдела полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.