Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани пассажирский поезд сбил насмерть 73-летнего мужчину

73-летний мужчина, попавший под поезд на Кубани, скончался.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани пассажирский поезд сбил насмерть 73-летнего мужчину. Все произошло 11 апреля на железнодорожном перегоне «Деревянковская-Каневская».

Машинист пассажирского поезда сообщением «Симферополь-Москва» заметил на путях человека. Он применил экстренное торможение и начал сигналить. Однако пенсионер, который находился вблизи поезда, не среагировал.

Мужчина скончался на месте происшествия. Им оказался 73-летний житель Каневского района.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Тимашевского линейного отдела полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.