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Силовики задержали подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Сотрудники МВД России задержали наркоторговца, подозреваемого в убийстве одного и ранении другого полицейского на месте закладки в Подмосковье, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале.

«На территории Тверской области сотрудники ГУМВД по Московской области совместно с тверскими коллегами при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемого в нападении на полицейских отдела полиции по городскому округу Лосино-Петровский МУ МВД России “Щелковское” 7 апреля этого года», — написала она.

Задержанного в ближайшее время доставят к следователю для разбирательства. Он признал свою вину.

Как сообщали в ведомстве во вторник, за совершение преступления разыскивали жителя Москвы Бурякова Василия Владимировича, 1990 года рождения.

Нападение на полицейских произошло вечером 7 апреля. По данным МВД, правоохранители проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика, который открыл по ним огонь. Один из сотрудников погиб на месте, второй получил тяжелые ранения, его госпитализировали в реанимацию.