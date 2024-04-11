Силовики задержали подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье

Нападение на полицейских произошло вечером 7 апреля. По данным МВД, правоохранители проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика, который открыл по ним огонь. Один из сотрудников погиб на месте, второй получил тяжелые ранения, его госпитализировали в реанимацию.