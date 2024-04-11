Силовики задержали подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье

«На территории Тверской области сотрудники ГУМВД по Московской области совместно с тверскими коллегами при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемого в нападении на полицейских отдела полиции по городскому округу Лосино-Петровский МУ МВД России “Щелковское” 7 апреля этого года», — написала она.
Задержанного в ближайшее время доставят к следователю для разбирательства. Он признал свою вину.
Как сообщали в ведомстве во вторник, за совершение преступления разыскивали жителя Москвы Бурякова Василия Владимировича, 1990 года рождения.
Нападение на полицейских произошло вечером 7 апреля. По данным МВД, правоохранители проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика, который открыл по ним огонь. Один из сотрудников погиб на месте, второй получил тяжелые ранения, его госпитализировали в реанимацию.