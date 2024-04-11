У Дмитрия «Трансформатора» Портнягина проходят обыски по делу о неуплате налогов

По данным источников, обыски проводят сотрудники МВД и Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области. По информации собеседников, жену предпринимателя Екатерину увезли на допрос. Следствие считает, что она автор схем по предполагаемому уходу от налогов. После допроса будет принято процессуальное решение в ее отношении.
Обыски прокомментировал сам Дмитрий Портнягин. По его словам, сейчас он находится в зоне боевых действий на Украине. «Это очень странно, потому что основное тело долга, без каких-либо вопросов было погашено в августе 2022 года, в полном объеме. Остались только штрафы и пени, с которыми мы не были согласны, и вышли в суд», — написал бизнесмен в Telegram. Он пообещал, не дожидаясь решения суда, оплатить всю сумму штрафов и пеней в размере 64 млн руб. Бизнесмен отметил, что его фонд «Большое Дело» совместно с «Народным фронтом» уже восемь раз выезжал в зону боевых действий с гуманитарной помощью. Он выразил надежду, что это «недоразумение» решится и в ближайшее время его супругу отпустят «без каких-либо условий».
Обыски в премиальном бизнес-клубе «Club 500» проходили в октябре прошлого года, сообщали Telegram-канал Mash и ТАСС со ссылкой на источники. Супруга сооснователя Club 500 Дмитрия Портнягина тогда заявила, что заявление, на основании которого проводят проверку силовики, написал кандидат в мэры Красногорска Валерий Немировский. Немировский в разговоре с Shot подтвердил тогда, что вызвал в клуб полицию, потому что считает его руководство мошенниками. В клубе состояла блогер Лерчек (Валерия Чекалина), против которой было возбуждено дело о неуплате налогов.