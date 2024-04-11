У Дмитрия «Трансформатора» Портнягина проходят обыски по делу о неуплате налогов

Обыски прокомментировал сам Дмитрий Портнягин. По его словам, сейчас он находится в зоне боевых действий на Украине. «Это очень странно, потому что основное тело долга, без каких-либо вопросов было погашено в августе 2022 года, в полном объеме. Остались только штрафы и пени, с которыми мы не были согласны, и вышли в суд», — написал бизнесмен в Telegram. Он пообещал, не дожидаясь решения суда, оплатить всю сумму штрафов и пеней в размере 64 млн руб. Бизнесмен отметил, что его фонд «Большое Дело» совместно с «Народным фронтом» уже восемь раз выезжал в зону боевых действий с гуманитарной помощью. Он выразил надежду, что это «недоразумение» решится и в ближайшее время его супругу отпустят «без каких-либо условий».