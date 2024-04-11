Бастрыкин запросил доклад о нелегальной гостинице для иностранцев в Самаре

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал подготовить доклад о вероятном нарушении прав жителей Самары. Следователи проверят информацию о том, что в одном из зданий Самары организовали нелегальную гостиницу для иностранцев. Ранее об этом писали СМИ.