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Бастрыкин запросил доклад о нелегальной гостинице для иностранцев в Самаре

В одном из зданий Самары оборудовали незаконную гостиницу.

Источник: Комсомольская правда

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал подготовить доклад о вероятном нарушении прав жителей Самары. Следователи проверят информацию о том, что в одном из зданий Самары организовали нелегальную гостиницу для иностранцев. Ранее об этом писали СМИ.

Также в ходе проверки следователи установят, действительно ли постояльцы гостиницы совершают противоправные действия в отношении жителей соседних домов и не дают им жить спокойно.

Руководитель СК России по Самарской области Алексей Колбасин должен будет доложить о ходе проверки и всех фактах, которые удалось установить.

СК