Бастрыкин запросил доклад о нелегальной гостинице для иностранцев в Самаре

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал подготовить доклад о вероятном нарушении прав жителей Самары. Следователи проверят информацию о том, что в одном из зданий Самары организовали нелегальную гостиницу для иностранцев. Ранее об этом писали СМИ.
Также в ходе проверки следователи установят, действительно ли постояльцы гостиницы совершают противоправные действия в отношении жителей соседних домов и не дают им жить спокойно.
Руководитель СК России по Самарской области Алексей Колбасин должен будет доложить о ходе проверки и всех фактах, которые удалось установить.