Дочь предполагаемого пособника террористов из «Крокуса» заявила, что он в Польше

Девушка сначала согласилась говорить с RT и рассказала, что последний раз созванивались с отчимом пару недель назад. На уточняющие вопросы отвечать не стала и бросила трубку, однако позже заявила, что якобы вчера её мама разговаривала с отчимом и тот был в Польше, где «чинит машины, он мастер».