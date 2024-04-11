В Алматы задержали серийного угонщика старых Audi

«Шесть угнанных авто обнаружены целыми, они как вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного дела, еще две машины, со слов подозреваемого, он успел сбыть. Сейчас устанавливается судьба остальных транспортных средств. Фигурант водворен в изолятор временного содержания».