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В Алматы задержали серийного угонщика старых Audi

Серийного угонщика старых Audi задержали в Алматы. Как сообщили Zakon.kz в полиции города, раскрыто 10 фактов автоугонов.

Источник: Пресс-служба ДП Алматы

По подозрению в совершении данных преступлений задержан 35-летний уроженец Жетысуской области.

Исполняющий обязанности заместителя начальника ДП Алматы Куатбек Науатов уточнил, что задержанный дал признательные показания.

«Шесть угнанных авто обнаружены целыми, они как вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного дела, еще две машины, со слов подозреваемого, он успел сбыть. Сейчас устанавливается судьба остальных транспортных средств. Фигурант водворен в изолятор временного содержания».

Куатбек Науатов