В Алматы задержали серийного угонщика старых Audi

По подозрению в совершении данных преступлений задержан 35-летний уроженец Жетысуской области.
Исполняющий обязанности заместителя начальника ДП Алматы Куатбек Науатов уточнил, что задержанный дал признательные показания.
«Шесть угнанных авто обнаружены целыми, они как вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного дела, еще две машины, со слов подозреваемого, он успел сбыть. Сейчас устанавливается судьба остальных транспортных средств. Фигурант водворен в изолятор временного содержания».