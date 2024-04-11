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Труп нашли в подсобке заправки в Воронежской области

Следов насильственной смерти на теле нет.

В южной части Острогожска Воронежской области в подсобном помещении заправки в понедельник, 8 апреля, обнаружили труп 60-летнего мужчины. Видимых следов насильственной смерти на теле нет. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД в четверг, 11 апреля.

Тело было обнаружено в 6:15. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Полиция проводит проверку.

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что на сахарном комбинате в Хохольском районе нашли тело 63-летнего электрогазосварщика. Гострудинспекция по Воронежской области начала расследование смертельного случая.

несчастный случай