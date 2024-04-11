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Допрос взятого в плен украинского солдата попал на видео

ФСБ показала кадры со взятым в плен бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгением Гориным, принимавшим участие в попытке высадки на Тендровской косе в Херсонской области. Видео публикует РИА Новости.

На кадрах сначала видна лодка диверсантов, которую уничтожает снаряд. Затем показано изъятое оружие и допрос старшего солдата 73-го морского центра сил специальных операций (ССО). Он подтверждает, что проходил подготовку на базе в Британии.

По словам задержанного, британцы участвовали в разработке диверсии в Черном море с целью захвата технических средств сопровождения полетов российских беспилотников.

В результате ФСБ и МВД удалось пресечь попытку диверсии. Все, кроме одного украинского военного, взятого в плен, были ликвидированы.

ФСБ