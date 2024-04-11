Допрос взятого в плен украинского солдата попал на видео

На кадрах сначала видна лодка диверсантов, которую уничтожает снаряд. Затем показано изъятое оружие и допрос старшего солдата 73-го морского центра сил специальных операций (ССО). Он подтверждает, что проходил подготовку на базе в Британии.
По словам задержанного, британцы участвовали в разработке диверсии в Черном море с целью захвата технических средств сопровождения полетов российских беспилотников.
В результате ФСБ и МВД удалось пресечь попытку диверсии. Все, кроме одного украинского военного, взятого в плен, были ликвидированы.