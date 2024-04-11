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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили до 35 военнослужащих, 155-мм гаубицу М777 производства США и 152-мм буксируемую гаубицу «Гиацинт-Б», сообщило в четверг Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«На херсонском направлении подразделениями группировки войск “Днепр” нанесено огневое поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады, а также 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Лобковое Запорожской области и Никополь Днепропетровской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США и 152-мм буксируемая гаубица “Гиацинт-Б”, — говорится в сообщении российского военного ведомства.