Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

«На херсонском направлении подразделениями группировки войск “Днепр” нанесено огневое поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады, а также 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Лобковое Запорожской области и Никополь Днепропетровской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США и 152-мм буксируемая гаубица “Гиацинт-Б”, — говорится в сообщении российского военного ведомства.