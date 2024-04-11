Российские военные улучшили положение на Авдеевском направлении

Кроме того, при контрбатарейной борьбе российские военные поразили 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, 152-мм гаубицу «Мста-Б», две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также 122-мм гаубицу Д-30.