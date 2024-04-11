«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск “Центр” активными действиями улучшили тактическое положение», — уточнили в ведомстве.
Бойцы отразили восемь контратак штурмовиков шести бригад ВСУ в районах Первомайского, Новокалиново, Новобахмутовки, Уманского и Бердычей в ДНР.
Противник потерял до 275 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и два пикапа.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе российские военные поразили 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, 152-мм гаубицу «Мста-Б», две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также 122-мм гаубицу Д-30.
На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи.
Военные нанесли поражение формированиям двух украинских бригад в районах Кругляковки в Харьковской области и Серебрянки в ДНР.
Украинская армия потеряла до 35 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, 152-мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.