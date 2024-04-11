Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении

«ВСУ потеряли до 520 военнослужащих, три бронетранспортера и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм гаубица М777 и 105-мм пушка М119 производства США, 152-мм орудие “Мста-Б”, 122-мм самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”, а также две станции радиоэлектронной борьбы “Нота”, — сказали в Минобороны.