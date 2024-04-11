Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении

На донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 46-й аэромобильной, 79-й и 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Острое, Константиновка, Красногоровка и Верхнекаменское Донецкой Народной Республики.
«ВСУ потеряли до 520 военнослужащих, три бронетранспортера и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм гаубица М777 и 105-мм пушка М119 производства США, 152-мм орудие “Мста-Б”, 122-мм самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”, а также две станции радиоэлектронной борьбы “Нота”, — сказали в Минобороны.