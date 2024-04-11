В Ростове на 1 год и 6 месяцев осудили бывшего заместителя командира взвода ДПС

В Ростове-на-Дону бывший заместитель командира взвода ДПС получил 1 год и 6 месяцев колонии общего режима, а также штраф в 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
— Октябрьский районный суд донской столицы признал подозреваемого виновным в 8 эпизодах мошенничества (ч.3 ст. 159 УК РФ), — пояснили в ведомстве.
По данным следствия, бывший правоохранитель пользовался служебным положением и брал с коллег деньги за успешную сдачу зачетов по физической и огневой подготовке.
Добавим, ранее непосредственного руководителя осужденного полицейского приговорили к 6 годам и 10 месяцам колонии строгого режима и штрафу в 2 млн рублей. Такое наказание определили за 5 эпизодов вымогательства взяток у подчиненных (ч.5 ст. 290 УК РФ).