Минобороны объяснило массированный удар по энергообъектам Украины

Массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины минувшей ночью был нанесен в ответ на попытки Киева нанести ущерб российским объектам нефтегазовой отрасли и энергетики, сообщило Министерство обороны.
Ведомство заявило, что в результате ударов по объектам на Украине была нарушена работа предприятий военной промышленности, сорвана переброска резервов и затруднено снабжение ВСУ топливом.
Также в сводке Минобороны сообщило об уничтожении трех украинских складов ракетно-артиллерийского вооружения и авиационных средств поражения, пусковой установки зенитного ракетного комплекса С-125.
По данным военного ведомства, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 266 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS (США) и «Ураган», а также три управляемые авиационные бомбы JDAM американского производства.
Чуть ранее председатель набсовета «Центрэнерго» Андрей Гота заявил, что в Киевской области разрушена самая мощная в регионе электростанция — Трипольская ТЭС, ее установленная мощность составляет 1,8 тыс. МВт. Компания при этом потеряла 100% генерации. Утром в Одесской области произошло возгорание на территории энергетического объекта.
Россия регулярно подвергается нападениям украинских БПЛА. В середине марта дроны атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне в Нижегородской области.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал попытки атак беспилотников на российские регионы «террористической активностью».