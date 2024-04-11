Минобороны объяснило массированный удар по энергообъектам Украины

Чуть ранее председатель набсовета «Центрэнерго» Андрей Гота заявил, что в Киевской области разрушена самая мощная в регионе электростанция — Трипольская ТЭС, ее установленная мощность составляет 1,8 тыс. МВт. Компания при этом потеряла 100% генерации. Утром в Одесской области произошло возгорание на территории энергетического объекта.