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Под Ростовом ввели режим ЧС после того, как теплоход проломил трубу

Под Ростовом из-за аварии на реке люди остались без воды.

Источник: Комсомольская правда

В Азове Ростовской области сегодня, 11 апреля, ввели локальный режим ЧС, сообщили в местной администрации. Поводом для такой меры стала авария на реке.

Дело в том, что при развороте теплоход с зерном повредил водопроводную трубу. После этого без воды остались жители островной части города — Задонья.

Там живет примерно 80 человек. Сейчас туда организовали подвоз воды.

— Совместно со спасателями решается вопрос проведения подводных работ по восстановлению водовода, — прокомментировали в пресс-службе администрации Азова.

Тем временем оперативники сейчас начали проверку. Не исключено, что моряки нарушили правила движения на воде.

При этом говорят, что для такого большого судна там было слишком мелко. А еще, по словам местных, такая ситуация происходит не первый раз.