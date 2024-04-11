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Сбил инспектора и попытался скрыться: подробности смертельного ДТП в Севастополе

Перед смертельным ДТП в Севастополе водитель Hyundai сбил полицейского.

Источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя

Перед тем, как устроить смертельное ДТП в Севастополе, водитель Hyundai сбил сотрудника ГИБДД и попытался скрыться. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла в восемь утра 11 апреля. 58-летний мужчина ехал за рулем Hyundai по автодороге Ялта — Севастополь. В районе села Гончарное иномарка выехала на встречную полосу. Там легковушка врезалась в микроавтобус Hyundai, который двигался по своей полосе. В результате ДТП погибли два человека. Водитель легковушки и пассажир микроавтобуса получили травмы, несовместимые с жизнью.

В прокуратуре отметили, что незадолго до аварии в районе поселка Ореанда Hyundai Tucson остановили сотрудники ГИБДД. Водитель легковушки же попытался скрыться. При этом автомобиль сбил одного из инспекторов. Далее водитель на большой скорости столкнулся с Hyundai Starex.

— В микроавтобусе находились трое мужчин: водитель и два пассажира. Один пассажир погиб, двое его попутчиков госпитализированы с травмами, — отметили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что контролируют ход проверки по факту ДТП.

— Прокуратурой города будет дана оценка процессуального решения, принятого по данному факту органами внутренних дел, — говорится в сообщении.