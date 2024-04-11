Сбил инспектора и попытался скрыться: подробности смертельного ДТП в Севастополе

Как сообщалось ранее, трагедия произошла в восемь утра 11 апреля. 58-летний мужчина ехал за рулем Hyundai по автодороге Ялта — Севастополь. В районе села Гончарное иномарка выехала на встречную полосу. Там легковушка врезалась в микроавтобус Hyundai, который двигался по своей полосе. В результате ДТП погибли два человека. Водитель легковушки и пассажир микроавтобуса получили травмы, несовместимые с жизнью.