Сбил инспектора и попытался скрыться: подробности смертельного ДТП в Севастополе

Как сообщалось ранее, трагедия произошла в восемь утра 11 апреля. 58-летний мужчина ехал за рулем Hyundai по автодороге Ялта — Севастополь. В районе села Гончарное иномарка выехала на встречную полосу. Там легковушка врезалась в микроавтобус Hyundai, который двигался по своей полосе. В результате ДТП погибли два человека. Водитель легковушки и пассажир микроавтобуса получили травмы, несовместимые с жизнью.
В прокуратуре отметили, что незадолго до аварии в районе поселка Ореанда Hyundai Tucson остановили сотрудники ГИБДД. Водитель легковушки же попытался скрыться. При этом автомобиль сбил одного из инспекторов. Далее водитель на большой скорости столкнулся с Hyundai Starex.
— В микроавтобусе находились трое мужчин: водитель и два пассажира. Один пассажир погиб, двое его попутчиков госпитализированы с травмами, — отметили в прокуратуре.
В надзорном ведомстве добавили, что контролируют ход проверки по факту ДТП.
— Прокуратурой города будет дана оценка процессуального решения, принятого по данному факту органами внутренних дел, — говорится в сообщении.