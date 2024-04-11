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ВС России уничтожили три склада ВСУ и пусковую установку ЗРК С-125

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российские ракетные войска, авиация и артиллерия уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения и авиационных средств поражения, пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-125, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и авиационных средств поражения, пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-125, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 112-ти районах», — говорится в сводке министерства.