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Самокатчик сбил пешехода на «зебре» на Маршала Блюхера

Самокатчик сбил пешехода на проспекте Маршала Блюхера в Петербурге.

Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Пешеход угодил под колеса на «зебре» в Калининском районе Петербурга. Но не автомобиля, а электросамоката.

ДТП случилось утром 11 апреля на пешеходном переходе возле дома 7 по проспекту Маршала Блюхера, сообщил в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Андрей.

«Стоят две скорые и полиция. Остановлен манипулятор и чёрный “Солярис”», — рассказал он.

Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 10:09 в районе дома 9 по проспекту Маршала Блюхера электросамокатчик сбил мужчину на пешеходном переходе. Пешеход получил травмы средней тяжести и был госпитализирован.

По факту ДТП ведется проверка.

UPD: По уточненной информации полицейского главка, под колеса все же попал самокатчик. Его сбил грузовой автомобиль.