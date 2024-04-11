Самокатчик сбил пешехода на «зебре» на Маршала Блюхера

Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 10:09 в районе дома 9 по проспекту Маршала Блюхера электросамокатчик сбил мужчину на пешеходном переходе. Пешеход получил травмы средней тяжести и был госпитализирован.