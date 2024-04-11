В «Омскоблводопровод» прошли обыски из-за подозрения начальника во взяточничестве

Сообщается, что уже обыски и выемки документации, подозреваемые задержаны, решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения. Уголовным кодексом РФ за получение и дачу взятки в крупном размере предусмотрено максимальное наказание до 12 лет лишения свободы.