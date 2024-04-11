В «Омскоблводопровод» прошли обыски из-за подозрения начальника во взяточничестве

«Расследуется уголовное дело в отношении начальника отдела закупок и договорных отношений АО “Омскоблводопровод”, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. “в” ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), и директора коммерческой организации в совершении преступления, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. “б” ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере)», — сообщили в СУ СКР по Омской области.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных УФСБ России по Омской области.
«По версии следствия, начальник отдела закупок и договорных отношений АО “Омскоблводопровод” получила взятку в размере 200 тысяч рублей от директора коммерческой организации за совершение действий, направленных на формирование завышенной начальной максимальной цены контракта на приобретение у данной организации химических реагентов», — уточнили в региональном Следкоме.
Сообщается, что уже обыски и выемки документации, подозреваемые задержаны, решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения. Уголовным кодексом РФ за получение и дачу взятки в крупном размере предусмотрено максимальное наказание до 12 лет лишения свободы.
Отметим, версия АО «Омскоблводопровод» не приводится.