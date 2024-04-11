Нарушения на 33,7млн рублей выявили при проверке нижегородского Дворца спорта

Объем проверенных средств составил почти 72,3 млн рублей. При этом недостатков и нарушений было выявлено на 33,7 млн рублей. Нецелевые расходы составили 28,7 тысячи рублей. Неправомерные расходы превысили два миллиона рублей. Они подлежат возмещению в бюджет.