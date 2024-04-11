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Нарушения на 33,7млн рублей выявили при проверке нижегородского Дворца спорта

Объем проверенных средств составил около 72, 3 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Нарушения на 33,7млн рублей выявили при проверке Дворца спорта «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте Контрольно-счётной палаты Нижегородской области.

Объем проверенных средств составил почти 72,3 млн рублей. При этом недостатков и нарушений было выявлено на 33,7 млн рублей. Нецелевые расходы составили 28,7 тысячи рублей. Неправомерные расходы превысили два миллиона рублей. Они подлежат возмещению в бюджет.

Кроме того, были выявлены нарушения бухгалтерского учета на 31 млн рублей и иные нарушения на 518,9 тысячи рублей.

Проверка подтвердила также нецелевое использование средств субсидии, нарушения при начислении заработной платы и нарушения при эксплуатации транспорта.

Напомним, сотрудники скорой помощи Кулебакской ЦРБ пожаловались на нарушение условий труда.