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В Калининградской области задержаны два пособника СБУ

УФСБ по Калининградской области сообщила о пресечении деятельности диверсионной группы, в которую входили по меньшей мере два жителя региона.

Источник: КалининградLive

Их подозревают в организации диверсионного сообщества и участию в нём.

Один из фигурантов уголовного дела установил конфиденциальные отношения с сотрудником Службы безопасности Украины, и по указанию последнего создал диверсионное сообщество для совершения на территории различных субъектов Российской Федерации поджогов объектов транспортной инфраструктуры, средств связи и иного повреждения имущества.

Обоих фигурантов задержали и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Иные обстоятельства дела пока не разглашаются.

ФСБ