В Калининградской области задержаны два пособника СБУ

Один из фигурантов уголовного дела установил конфиденциальные отношения с сотрудником Службы безопасности Украины, и по указанию последнего создал диверсионное сообщество для совершения на территории различных субъектов Российской Федерации поджогов объектов транспортной инфраструктуры, средств связи и иного повреждения имущества.