В Калининградской области задержаны два пособника СБУ

Их подозревают в организации диверсионного сообщества и участию в нём.
Один из фигурантов уголовного дела установил конфиденциальные отношения с сотрудником Службы безопасности Украины, и по указанию последнего создал диверсионное сообщество для совершения на территории различных субъектов Российской Федерации поджогов объектов транспортной инфраструктуры, средств связи и иного повреждения имущества.
Обоих фигурантов задержали и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Иные обстоятельства дела пока не разглашаются.