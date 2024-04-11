В Копейске обрушилось перекрытие в жилом доме, который планировали расселить в 2032 году

Тяжелая балка и части потолка обвалились внутрь одной из квартир. Люди не пострадали, но квартира окончательно сделалась непригодной для жизни.
По словам жильцов, трещина на потолке ушла и в соседнюю квартиру, вдобавок там покосилась стена. Техническое заключение об аварийном состоянии здания на улице Новосибирской выдали еще в 2021 году.
Как рассказали в прокуратуре Челябинской области, официально определенный срок расселения ветхого дома — до 2032 года.
— Организована проверка исполнения жилищного законодательства, прокуратурой будет дана оценка действиям органа местного самоуправления при расселении жителей, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.