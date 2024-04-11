Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Копейске обрушилось перекрытие в жилом доме, который планировали расселить в 2032 году

В Копейске в жилом доме рухнуло перекрытие.

Источник: прокуратура Челябинской области

Тяжелая балка и части потолка обвалились внутрь одной из квартир. Люди не пострадали, но квартира окончательно сделалась непригодной для жизни.

По словам жильцов, трещина на потолке ушла и в соседнюю квартиру, вдобавок там покосилась стена. Техническое заключение об аварийном состоянии здания на улице Новосибирской выдали еще в 2021 году.

Как рассказали в прокуратуре Челябинской области, официально определенный срок расселения ветхого дома — до 2032 года.

— Организована проверка исполнения жилищного законодательства, прокуратурой будет дана оценка действиям органа местного самоуправления при расселении жителей, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

несчастный случай