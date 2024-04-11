В Омскоблводопроводе прошли обыски: задержан начальник отдела закупок

В офисах АО «Омскоблводопровод» прошли обыски. УФСБ России по Омской области выявило нарушения при проведении тендерных процедур. Как сообщает региональный следком, был задержан по подозрению во взяточничестве начальник отдела закупок и договорных отношений Омскоблводопровода.
По версии следствия, начальник отдела закупок получила взятку в 200 000 рублей от директора организации, чтобы была сформирована завышенная начальная цена контракта на покупку у этой компании химических реагентов. Директор этой компании также задержан.
Как сообщают в региональном УФСБ, это привело к ограничению конкуренции и увеличению тарифа для потребителей Омской области. Предварительный ущерб оценивается в 10 млн рублей.
В ходе обыска была изъята документация, электронные носители информации, компьютеры. В отношении задержанных решается вопрос о мере пресечения с целью изоляции. Расследование продолжается. За получение и дачу взятки максимальный срок наказания составляет 12 лет.