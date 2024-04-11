В Омскоблводопроводе прошли обыски: задержан начальник отдела закупок

Как сообщают в региональном УФСБ, это привело к ограничению конкуренции и увеличению тарифа для потребителей Омской области. Предварительный ущерб оценивается в 10 млн рублей.

В ходе обыска была изъята документация, электронные носители информации, компьютеры. В отношении задержанных решается вопрос о мере пресечения с целью изоляции. Расследование продолжается. За получение и дачу взятки максимальный срок наказания составляет 12 лет.