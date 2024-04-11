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В Калининграде зафиксировали новый вид мошенничества — первая жертва перевела преступникам 25 млн рублей

Директор калининградской компании перевел мошенникам более 25 миллионов рублей.

В Калининграде полиция сообщила о новом виде мошенничества — злоумышленники звонят горожанам, представляясь сотрудниками крупных мобильных операторов или госструктур и убеждают перевести деньги на «безопасные счета».

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, жертвой аферистов стал 69-летний гендиректор компании. Полицейские выяснили, что с 18 марта по 8 апреля неустановленные пока лица, представившись работниками сотовой компании и сотрудниками госструктур, получив от жертвы смс-коды доступа к личному кабинету, перевести на свои счета более 25 млн рублей.

Отмечается, что более 11 млн рублей составляли средства мужчины, которые он получил, продав квартиру и машину. Остальное — личные накопления или взятое в кредит.

Заведено уголовное дело.