В Калининграде зафиксировали новый вид мошенничества — первая жертва перевела преступникам 25 млн рублей

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, жертвой аферистов стал 69-летний гендиректор компании. Полицейские выяснили, что с 18 марта по 8 апреля неустановленные пока лица, представившись работниками сотовой компании и сотрудниками госструктур, получив от жертвы смс-коды доступа к личному кабинету, перевести на свои счета более 25 млн рублей.