Жители Орска показали, как выглядят их дома после наводнения. Видео

На видео с улицы Фурманова также видно, что в доме пока стоит вода и плавают вещи. «Ничего бы я тут не спас, ничего, — говорит хозяин дома Александр. — Фотографии дочкины, может, спасу. И то уже нет фотографий». Это видео от 9 апреля. Александр пояснил корреспонденту РБК, что в доме совсем недавно был сделан ремонт. «Остался только кредит», — констатировал он.