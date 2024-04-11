«Сказал, что проклянет моих детей»: Байжанов заявил о давлении со стороны Бишимбаева

Ранее в суде Байжанов заявил, что Бишимбаев оказывает на него давление.
«Он мне указывал, чтобы я сказал, что мы вместе звонили в “скорую”. Он сказал: “В противном случае я буду проклинать тебя и твоих детей, чтобы с тобой тоже такое случилось”, — пояснил Байжанов.
Адвокат Байжанова сказал, что на его подопечного «всячески оказывали давление, не в моменте, а всячески». Далее Байжанов сообщил, что Бишимбаев просил его сказать о том, что они вместе звонили в «скорую», когда их доставили в суд. Помимо этого, подобные просьбы поступали от Бишимбаева и в СИЗО.
«В следственном изоляторе когда мы встречались периодически, он сказал сказать, что я приносил нашатырь и рядом с ним стоял», — рассказал Байжанов.
Отметим, ранее брат Куандыка Бишимбаева Бахытжан Байжанов дал показания в суде по делу об убийстве Салтанат Нукеновой — он попросил прощения у всех.
Также в ходе заседания Байжанов подробно описал случившееся в день смерти Салтанат. Помимо этого, Байжанов рассказал, почему не реагировал на синяки Нукеновой.
Также Бахытжан Байжанов рассказал, почему удалил видеозапись с камер видеонаблюдения в ресторане BAU в день смерти Салтанат Нукеновой.
После Байжанов рассказал о последних минутах жизни Салтанат, заявив, что он звонил в скорую, а Бишимбаев — ясновидящей. А уже после смерти Нукеновой, по словам Байжанова, Бишимбаев сказал: «Как я посмотрю детям в глаза, я же убил человека».
Напомним, сегодня Ерлан Газымжанов, адвокат экс-министра Куандыка Бишимбаева, заявил об отводе судьи Айжан Кульбаевой. Причиной, с его слов, стало разрешение судьи зачитать показания свидетелей, которых не вызвали в суд. Однако суд отказал в отводе судьи. Процесс продолжился в прежнем режиме.
Дело Куандыка Бишимбаева
9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова — гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии — в убийстве.
12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора «Гастроцентра» — по некоторым данным, брата обвиняемого, — в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.
В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям — убийство и истязание, а его брата — в укрывательстве преступления.
26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.
Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.
Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями.
Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление. Подсудимый Бишимбаев не признал вину.