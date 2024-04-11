«Сказал, что проклянет моих детей»: Байжанов заявил о давлении со стороны Бишимбаева

Адвокат Байжанова сказал, что на его подопечного «всячески оказывали давление, не в моменте, а всячески». Далее Байжанов сообщил, что Бишимбаев просил его сказать о том, что они вместе звонили в «скорую», когда их доставили в суд. Помимо этого, подобные просьбы поступали от Бишимбаева и в СИЗО.