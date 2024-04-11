В Пермском крае в автоаварии пострадали трое детей

В результате ДТП пострадал 7-летний пассажир «Лады Приоры». Также незначительные травмы получили еще двое несовершеннолетних пассажиров 6 и 7 лет, которые находились в этой легковушке. Им была оказана разовая медицинская помощь на месте происшествия.