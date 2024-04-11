Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае в автоаварии пострадали трое детей

В ДТП с легковушками в Прикамье трое детей получили незначительные травмы.

Источник: Госавтоинспекция Прикамья / Telegram

В Пермском крае трое детей пострадали в ДТП на автодороге Кунгур-Насадка. Авария случилась вечером 10 апреля. Подробности рассказали в Госавтоинспекции Прикамья.

Установлено, что около 20:15 часов с прилегающей территории магазина при выезде на трассу ехала «Лада Калина» под управлением 20-летней девушки. Автоледи не уступила дорогу автомобилю «Лада Приора» и допустила столкновение с ним.

В результате ДТП пострадал 7-летний пассажир «Лады Приоры». Также незначительные травмы получили еще двое несовершеннолетних пассажиров 6 и 7 лет, которые находились в этой легковушке. Им была оказана разовая медицинская помощь на месте происшествия.

Сейчас по факту автоаварии сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.