Следователи нашли тайник задержанного за нападение на полицейских

Нападение на полицейских произошло 7 апреля в Подмосковье, когда силовики пытались задержать наркосбытчика. Собеседник РБК рассказал, что «в рамках операции “Лес” они прибыли на задержание “закладчиков”, где все и произошло». Согласно информации телеграм-канала «112», злоумышленник стрелял из пистолета, затем уехал с места преступления на черном мотоцикле и, предположительно, направился в сторону Санкт-Петербурга.