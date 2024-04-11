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Режим ЧС введен около дома на улице Большой Покровской

Постановление опубликовано на сайте мэрии.

Источник: Время

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели на улице Большой Покровской — в границах земельного участка с домом № 4 «А». Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Известно, что режим действует с 29 февраля. Его ввели в связи с обращением министерства имущественных и земельных отношений.

Согласно документу, администрация Нижегородского района должна оградить территории лентой, а также составить план проведения неотложных работ.

Ранее сообщалось, что режим ЧС местного уровня введен в отношении дома на улице Волочильной в Нижнем Новгороде.

МЧС