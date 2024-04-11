Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в реке в Ростовской области

Подозрительный боеприпас обнаружили в реке Тузлов в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области, в реке Тузлов, нашли боеприпас, визуально схожий с артиллерийским снарядом времен Великой Отечественной войны. Информацию об этом опубликовали на портале 1rnd.ru.

В публикации сказано, что инцидент произошел 10 апреля на территории Родионово-Несветайского района. Место оперативно было огорожено местными казаками. Точное определение находке теперь должны дать специалисты.

Ранее сообщалось, что с начала 2024 года в Ростовской области обнаружили больше 80 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Жителям Дона напоминают: любой боеприпас может быть опасен. Подобные находки нельзя перемещать, поднимать или разбирать. Следует обращаться по номеру «112».

МЧС