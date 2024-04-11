Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в реке в Ростовской области

Ранее сообщалось, что с начала 2024 года в Ростовской области обнаружили больше 80 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Жителям Дона напоминают: любой боеприпас может быть опасен. Подобные находки нельзя перемещать, поднимать или разбирать. Следует обращаться по номеру «112».