Аязу Шабутдинову предъявили обвинение еще по 23 эпизодам мошенничества

Сегодня, 11 апреля, Таганский суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста Аязу Шабутдинову. Число потерпевших по делу блогера постепенно растет: сначала их было 15, потом 40, потом 50, сейчас — уже 73.
Аяза Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года. На следующий день суд отправил его в СИЗО. Бизнес-тренера обвиняют по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (по ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По данным следствия, блогер создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим курсам. Вину обвиняемый не признал. Еще одним фигурантом по делу проходит гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев. Его объявили в международный розыск. Суд арестовал счета и имущество блогера.