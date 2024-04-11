Аязу Шабутдинову предъявили обвинение еще по 23 эпизодам мошенничества

Сегодня, 11 апреля, Таганский суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста Аязу Шабутдинову. Число потерпевших по делу блогера постепенно растет: сначала их было 15, потом 40, потом 50, сейчас — уже 73.