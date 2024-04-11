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В Казани с начала года поступило свыше тысячи сообщений о терактах

С начала 2024 года в Казани зарегистрировали свыше 1 тыс. сообщений с угрозой совершения терактов. В прошлом году их количество составило почти 3 тыс.

Источник: Коммерсантъ

Об этом на заседании антитеррористической комиссии сказал глава УМВД города Надир Закиров, передает пресс-служба мэрии.

По его словам, в этом году полиция возбудила 158 уголовных дел по факту ложных сообщений о терактах. Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что таких вызовов Казань «еще не видела», призвав подготовиться материально и психологически.

Господин Закиров добавил, что сейчас полицейские проводит комплекс мероприятий, направленных на выявление возможных угроз. В связи с этим особое внимание они уделяют обеспечению безопасности школ, детсадов, ТЦ, туробъектов и оборонно-промышленных предприятий.