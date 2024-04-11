В Казани с начала года поступило свыше тысячи сообщений о терактах

Об этом на заседании антитеррористической комиссии сказал глава УМВД города Надир Закиров, передает пресс-служба мэрии.
По его словам, в этом году полиция возбудила 158 уголовных дел по факту ложных сообщений о терактах. Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что таких вызовов Казань «еще не видела», призвав подготовиться материально и психологически.
Господин Закиров добавил, что сейчас полицейские проводит комплекс мероприятий, направленных на выявление возможных угроз. В связи с этим особое внимание они уделяют обеспечению безопасности школ, детсадов, ТЦ, туробъектов и оборонно-промышленных предприятий.