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Мужчина на электросамокате разбился, врезавшись в микроавтобус на Комсомольском шоссе

Микроавтобус остановился для высадки пассажиров.

Источник: Время

ДТП с участием электросамоката случилось на Комсомольском шоссе в Нижнем Новгороде 11 апреля. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

Водитель микроавтобуса «Рено» двигался в сторону Московского шоссе. Он остановился для высадки пассажиров, и в тот момент в него врезался двигавшийся в попутном направлении вдоль бордюра мужчина на электросамокате.

30-летний водитель самокате получил серьезные травмы и был доставлен в больницу № 39.

Напомним, список территорий с ограничением скорости движения на самокатах расширили в Нижнем Новгороде.