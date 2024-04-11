Мужчина на электросамокате разбился, врезавшись в микроавтобус на Комсомольском шоссе

ДТП с участием электросамоката случилось на Комсомольском шоссе в Нижнем Новгороде 11 апреля. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.
Водитель микроавтобуса «Рено» двигался в сторону Московского шоссе. Он остановился для высадки пассажиров, и в тот момент в него врезался двигавшийся в попутном направлении вдоль бордюра мужчина на электросамокате.
30-летний водитель самокате получил серьезные травмы и был доставлен в больницу № 39.
Напомним, список территорий с ограничением скорости движения на самокатах расширили в Нижнем Новгороде.