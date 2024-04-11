В Буинском районе затопило поселки вдоль рек

За прошедшую неделю Буинский район Татарстана испытал серьезные проблемы с подтоплением, особенно в сельских поселениях вдоль рек Свияга, Карла и Була. Река Карла вышла из берегов, чуть не достигнув автомагистрали Буинск — Ульяновск. К воскресенью вода начала уходить.
Особенно тяжелая ситуация сложилась в селе Мещеряково, где в пятницу река Карла затопила приусадебные участки и хозяйственные постройки на окраинах. У местных жителей под воду ушло стойло, в котором содержалось более двадцати голов скота, включая коров и телят. Несмотря на усилия, спасти племенных быков не удалось.
«Мы еще потери не знаем до конца, но знаем, что все сено уплыло, зерно, жмых», — отметила жительница села Мещеряково Лейсан Хамиева.
Также этой ночью вода приблизилась к федеральной трассе Казань — Ульяновск, однако к счастью, дорога осталась сухой благодаря контролю со стороны дорожно-строительной организации и экстренных служб. В селе Исаково, которое также пострадало от подтопления, местные жители отметили, что не припоминают такого значительного наводнения в последние годы, в то время как в Мещеряково напоминают о еще более сильном наводнении двенадцать лет назад, которое пришло неожиданно и также быстро ушло.