В Буинском районе затопило поселки вдоль рек

Также этой ночью вода приблизилась к федеральной трассе Казань — Ульяновск, однако к счастью, дорога осталась сухой благодаря контролю со стороны дорожно-строительной организации и экстренных служб. В селе Исаково, которое также пострадало от подтопления, местные жители отметили, что не припоминают такого значительного наводнения в последние годы, в то время как в Мещеряково напоминают о еще более сильном наводнении двенадцать лет назад, которое пришло неожиданно и также быстро ушло.