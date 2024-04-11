В Ростовской области мужчина подорвался на гранате

Трагедия произошла 9 апреля в городе Миллерово на улице 19-го Съезда КПСС.
Как сообщает портал Donday, тело мужчины обнаружил отец. Войдя в частный дом, мужчина увидел тело 31-летнего сына и рядом лежащую гранату. Мужчина вызвал медиков, но уже было поздно. Бригада скорой помощи смогла только констатировать смерть. По словам врачей, парень скончался от многочисленных повреждений.
В день трагедии погибший находился в подавленном настроении. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства смерти и место, где горожанин мог взять гранату.