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В Ростовской области мужчина подорвался на гранате

В Ростовской области мужчина погиб от взрыва гранаты.

Трагедия произошла 9 апреля в городе Миллерово на улице 19-го Съезда КПСС.

Как сообщает портал Donday, тело мужчины обнаружил отец. Войдя в частный дом, мужчина увидел тело 31-летнего сына и рядом лежащую гранату. Мужчина вызвал медиков, но уже было поздно. Бригада скорой помощи смогла только констатировать смерть. По словам врачей, парень скончался от многочисленных повреждений.

В день трагедии погибший находился в подавленном настроении. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства смерти и место, где горожанин мог взять гранату.

несчастный случай