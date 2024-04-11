Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ФБР опасаются угрозы атаки в США после теракта в России

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) опасается угрозы террористической атаки в США после теракта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на директора ФБР Кристофера Рэя.

Источник: © РИА Новости

Как отмечает телеканал, директор ФБР собирается заявить об этом в американском конгрессе в четверг.

«Больше всего нас беспокоит, что отдельные лица или небольшие группы будут черпать извращенное вдохновение в событиях на Ближнем Востоке, чтобы совершить нападения здесь, у себя дома… Но сейчас все большее беспокойство вызывает возможность скоординированной атаки здесь на родине, подобной атаке…, которую мы видели в российском концертном зале пару недель назад», — цитирует телеканал стенограмму вступительного слова Рэя.

Террористический акт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.