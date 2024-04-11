В ФБР опасаются угрозы атаки в США после теракта в России

Террористический акт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.