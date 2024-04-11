Над Мордовией сбили украинские беспилотники

«Дежурными средствами ПВО России в ночь на 11 апреля над Мордовией впервые были сбиты украинские беспилотники самолётного типа. Это первая попытка Украины атаковать республику. Благодаря сигналам, поступившим через приложение “Радар. НФ”, удалось выявить траекторию движения и оперативно устранить украинский БПЛА. Информация о беспилотнике поступила от пользователей из Воронежской, Тамбовской и Липецкой областей», — отмечается в сообщении.
Как сообщается, мобильное приложение «Радар. НФ» разработано «Народным фронтом» и предназначено для экстренного реагирования на замеченные беспилотники или диверсионные группы.
«За полгода активного использования получены тысячи сигналов от граждан, благодаря чему десятки беспилотников были успешно ликвидированы. Более 466 тысяч россиян уже установили приложение “Радар. НФ”, — рассказали в организации.
Приложение «Радар. НФ» позволяет людям отправлять в компетентные органы сообщения о замеченных беспилотниках и прочих подозрительных объектах.