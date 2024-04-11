Над Мордовией сбили украинские беспилотники

«Дежурными средствами ПВО России в ночь на 11 апреля над Мордовией впервые были сбиты украинские беспилотники самолётного типа. Это первая попытка Украины атаковать республику. Благодаря сигналам, поступившим через приложение “Радар. НФ”, удалось выявить траекторию движения и оперативно устранить украинский БПЛА. Информация о беспилотнике поступила от пользователей из Воронежской, Тамбовской и Липецкой областей», — отмечается в сообщении.